Родители Юлии Началовой продают ее четырехкомнатную квартиру из-за долга Бывший муж Началовой потребовал вернуть ему долг в 20 млн рублей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юлия Началова

Родственники покойной певицы Юлии Началовой решили продать ее четырехкомнатную квартиру площадью 167,5 кв. м в столичном жилом комплексе «Кутузовская ривьера» из-за долга перед бывшим мужем исполнительницы хоккеистом Александром Фроловым, пишет KP.RU. Дочь знаменитости Вера Алдонина рассказала, что в 2015 году Началова передала супругу часть прав на жилплощадь в обмен на 20 млн рублей, которые она вложила в свой сольный концерт.

Мама любила этого человека. Почти семь лет мы были одной семьей. Я подружилась с его дочкой. То, как он поступил с мамой во всех аспектах, должно оставаться на его совести. Прошло почти пять лет, своего решения он не изменил, — рассказала Вера в разговоре с KP.RU.

Издание отмечает, что квартира досталась Началовой после развода с первым супругом футболистом Евгением Алдониным. В 2016 году Фролов ушел от Началовой к ее подруге и потребовал вернуть долг, за что та подала на него в суд.

В результате разбирательств, которые завершились уже после похорон Началовой, совладельцами жилья остались Фролов и 17-летняя дочь певицы Вера Алдонина. В 2024 году спортсмен потребовал продать апартаменты с целью забрать причитающуюся ему половину стоимости.

Ранее дочь Началовой рассказала, что ее мать отказалась от ампутации пальца на ноге из-за красоты. В эфире шоу «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым девушка объяснила, что артистка всегда болезненно относилась к своему внешнему виду.

Началова умерла пять лет назад из-за заражения крови. У 38-летней певицы начался абсцесс, спровоцированный травмой ноги. Алдонина полагает, что ее мать не соглашалась на хирургическое вмешательство, так как испытывала проблемы с восприятием себя. Дочь предположила, что на решение Началовой оказали влияние анорексия, булимия и неудачи в личной жизни.