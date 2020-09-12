Родион Газманов рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса

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Сын народного артиста России Олега Газманова Родион в качестве добровольца сделал прививку от СOVID-19. Он пообещал в деталях рассказывать о своём самочувствии после вакцинации.

По словам Газманова-младшего, процедура вакцинации заняла 30 минут. После этого он ещё на протяжении часа находился в медучреждении, где врачи наблюдали за его состоянием.

Он отметил, что в первый день после прививки болит место укола и чувствуется лёгкий озноб.

Это наводит на мысль, что мне досталось не плацебо, как я думал вчера, когда всё было вообще ровно и без изменений. Температура, сегодня, впрочем, нормальная, — цитирует его запись в соцсетях Starhit.

Артист также добавил, что ничего необычного с ним пока не произошло.

Ранее NEWS.ru писал, что митрополит РПЦ Иларион порекомендовал россиянам не мешкать с прививкой от коронавируса. По его словам, возможные побочные эффекты вакцинации, несравнимы со страданиями, которые испытывают заразившиеся. COVID-19.

В РФ, согласно последним данным зафиксировано 1,057 млн случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 873,5 тысячи пациентов, умерли 18,4 тысячи. Коэффициент распространения COVID-19 в стране повысился до 1,04.