Концерт Газманова решили отменить после продажи почти 30 билетов Концерт Родиона Газманова в Москве отменили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родион Газманов

Концерт Родиона Газманова, запланированный на 3 июля в клубе Magnus Locus в Москве, отменен, написал певец в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Также он обвинил площадку в срыве выступления.

Друзья, с тяжелым сердцем вынужден сообщить, что принял решение об отмене концерта. Не буду выносить сор из избы, поэтому ограничусь фразой, что за несколько дней до мероприятия клуб поставил нас в ситуацию, которую я считаю некорректной и неприемлемой, — написал Газманов.

Представитель клуба в комментариях ответил, что единственной причиной отмены стал низкий кассовый сбор — было продано всего 29 билетов. Газманов заявил, что он не хотел выступать в пустом зале, но клуб утверждает, что технически был готов к проведению концерта. Билеты на мероприятие до сих пор доступны на сайте клуба.

Ранее Газманов в разговоре с NEWS.ru заявил, что не собирается завершать творческую карьеру из-за политической деятельности. Исполнитель подчеркнул, что огромное количество общественных мероприятий не повлияет на его вдохновение. Газманов отметил, что ему хватит сил даже на запись нового альбома.

Родион Газманов ранее выдвинул свою кандидатуру в Московскую городскую думу. Он баллотируется от партии «Единая Россия». Пакет документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» артист подал в апреле. Певец участвует в избирательной кампании впервые, но признается, что настроен крайне оптимистично.