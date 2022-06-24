«Родилась в гриме»: Гордон высмеяла Самбурскую, проигравшую в суде Дробышу Гордон поделилась подробностями судебного спора Самбурской и Дробыша

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российская телеведущая и юрист Екатерина Гордон ответила актрисе Настасье Самбурской, предъявившей претензии суду, который признал победителем в тяжбе ее экс-продюсера Виктора Дробыша. Ранее артистка пыталась обвинить его в невыполнении обязательств. Гордон заявила в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что Самбурская должна быть обязана своему продюсеру за помощь в продвижении.

Ответ на стенания Самбурской о проигрыше в суде Дробышу. Я скажу вам, что несправедливо подавать иск в суд на продюсера, который вам помог в огромном количестве моментов, включая и ваше имущество <...>. Именно вы подали иск, чтобы не платить процент с доходов, пытаясь доказать, что продюсер ничего не делал, а вы родились сразу в гриме и с премией «Шансон года», — отметила она.

Гордон представляла интересы Дробыша в суде и была его адвокатом. Она также поделилась деталями судебного процесса, рассказав о безответственности защитника Самбурской.

А теперь про то, что Дробыш пришел. Да, я потребовала. А вот ваш адвокат нет <...>. Он был на другом процессе. Он ворвался в зал посередине, и его не допустили. Он просто сидел как слушатель, что-то убого покряхтывая. Помощница его была вообще не в материале, — подчеркнула Гордон.

Разногласия между Дробышем и Самбурской начались еще в 2020 году, когда последняя захотела стать певицей и объявила, что тот не выполняет свои обязательства. Продюсер ответил, что артистка стала отказываться от работы. Они записали несколько совместных песен.

Ранее стало известно, что Дробыш выиграл суд у Самбурской. Московский городской суд принял сторону продюсера, было принято решение о взыскании с певицы суммы, которая была потрачена на ее раскрутку.