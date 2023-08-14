Род Стюарт: после пары рюмок я ворвусь в любую песню! Род Стюарт рассказал, что много лет выступал в нетрезвом виде

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Род Стюарт

78-летний британский рок-музыкант Род Стюарт рассказал, что много лет выступал и писал песни в нетрезвом виде, сообщает издание MailPlus. Исполнитель сообщил, что до сих пор регулярно употребляет темное пиво, вино и алкогольные коктейли в пабе возле дома, а по вечерам пьет с женой дома. Стюарт также признался, что хотел бы выпить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Когда мне было 16, я перебрал с виски, и мой отец дал мне по голове. Я был в пабе в Лондоне, потому что подражал битникам. Я выпил слишком много, это надолго отвратило меня от виски. Потом я влюбился в темное пиво. Сейчас три вечера в неделю я хожу в местный паб. Также я любитель вина за ужином. Не могу представить себе вкусный ужин со стаканом воды или кока-колы. После нескольких рюмок я ворвусь в любую песню, — сообщил музыкант.

Стюард признался, что летом предпочитает розовое вино и аргентинское Мальбек. По выходным пьет яблочный мартини и коктейль Cosmopolitan в лондонском отеле Ritz.

У меня не хватает терпения самому готовить коктейли, но моя жена Пенни может сделать французский мартини. Мы спускаемся в бар в нашем винном погребе и выпиваем пару мартини перед ужином. Я бы с удовольствием выпил с Зеленским, мне есть, что ему рассказать, — сказал Стюарт.

Ранее Стюарт рассказал, что алкоголь всегда помогал ему писать хиты. Когда он был фронтменом группы The Faces, продюсеры запирали его в гостиничном номере с большим количеством вина, чтобы из него «полился творческий сок». Стюарт также признался, что его всегда переживал по поводу качества своих текстов. Музыканта много лет одолевали сомнения по поводу песен, которые он писал, однако сейчас он чувствует себя увереннее.