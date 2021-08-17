Роботы Boston Dynamics шокировали Гарика Харламова

Российский юморист Гарик Харламов опубликовал на своей странице в Instagram видео с испытаниями двух роботов американской компании Boston Dynamics, ловко перепрыгивающих препятствия и делающих сальто на площадке для паркура. Артист признался, что их возможности шокируют и, судя по всему, появление Терминатора из одноимённого голливудского боевика «не за горами».

Роботы Boston Dynamics уже научились проходить площадку для паркура. Два робота Atlas впервые прошли препятствия без ошибок. Разработчики рассказывают, что роботы адаптируют поведение в зависимости от того, что видят. Теперь они не нуждаются в отдельном программировании для каждой платформы. Сказать, что я о*** (в шоке) — ничего не сказать! Походу терминатор не за горами, товарищи!, — подчеркнул под постом комик.