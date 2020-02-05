https://static.news.ru/photo/5548f9b4-47b7-11ea-8d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com

Лицо британского актёра Роберта Паттинсона сочли идеальным, опираясь на принцип золотого сечения.

Косметический хирург Джулиан Де Сильва разработал компьютерную методику, которая рассчитывает соответствие черт лица древнегреческому принципу. Параметры Паттинсона оказались почти идеальными — на 92,15%. На втором и третьем месте актёры Генри Кавилл и Брэдли Купер. Брэд Питт и Джордж Клуни замкнули топ-5, передаёт Sun.

Как писал NEWS.ru ранее, осенью американскую модель палестинского происхождения Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной мира, а её внешность признали идеальной. По словам руководителя центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктора Джулиана Де Сильвы, пропорции девушки на 94,35 процента близки к совершенству.