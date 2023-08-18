Роберт Де Ниро отметил 80-летие в компании Умы Турман и Мартина Скорсезе Роберт Де Ниро отпраздновал 80-летие в ресторане Locanda Verde в Нью-Йоре

Фото: DGP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Де Ниро

Американский актер Роберт Де Ниро отпраздновал свое 80-летие ужином в дорогом итальянском ресторане Locanda Verde в Нью-Йорке, пишет Daily Mirror. По данным издания, на празднике присутствовали музыкант Пол Маккартни, кинорежиссеры Мартин Скорсезе, Джордж Лукас и Фрэнсис Форд Коппола, актриса Ума Турман с отцом, а также экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и члены семьи Де Ниро.

Именинник появился в заведении в повседневной бежевой футболке поло и куртке, его девушка Тиффани надела серый спортивный костюм и штаны для бега. На мероприятии также присутствовал четырехмесячный ребенок Роберта, который появился на свет в мае. Самым долгожданным гостем на празднике был культовый режиссер Фрэнсис Форд Коппола, благодаря которому Де Ниро получил свой первый «Оскар» за роль во второй части фильма «Крестный отец», — говорится в сообщении.

Также на вечеринке были замечены актеры Алек Болдуин с супругой, звезда картины «Король Нью-Йорка» Кристофер Уокен, а также Чазз Палминтери, известный по фильму «Подозрительные лица» и сериалу «Американская семейка». Помещение, где проходило торжество, было украшено воздушными шарами, а праздничный торт был оформлен в стиле отеля Greenwich, который основал Де Ниро, и зрительного зала в его киноцентре Tribeca Film.

Ранее сообщалось, что 19-летний внук Де Ниро Леандро Родригес умер от передозировки запрещенного препарата. Он был сыном приемной дочери Де Ниро 51-летней Дрены и художника Карлоса Родригеса.

9 мая Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Актер был дважды женат. От первой жены, Дайэнн Эбботт, у него двое детей — 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. От второй супруги, Грейс Хайтауэр, — 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен. Де Ниро также стал отцом сыновей-близнецов от бывшей девушки Туки Смит — Джулиана и Аарона Кендрика. Молодым людям сейчас по 27 лет.

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