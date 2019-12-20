https://static.news.ru/photo/ce1ce25a-240e-11ea-b510-fa163e074e61_660.jpg Роберт Де Ниро Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёр Роберт Де Ниро заявил, что хотел бы видеть мешок с фекалиями, брошенный в лицо президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он отметил, что мир должен видеть политика в унизительном положении.

Он призвал демократов найти кандидата, который мог бы противостоять главе государства и «поставить его на место», передаёт Independent.

Я хотел бы видеть сумку с дерьмом прямо на его лице. «Ударь» его прямо в лицо, и пусть картина разлетится по всему миру. Это было бы самым унизительным, — подчеркнул артист.

Как ранее писал News.ru, Роберта Де Ниро обвинили в половой дискриминации. Его бывшая коллега Чейз Робинсон заявила, что актёр позволял себе «сексистские выражения» и называл её своей «офисной женой».