Робби Уильямс похудел вдвое на препарате для диабетиков Робби Уильямс принимал препарат для снижения аппетита из-за проблем с психикой

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Робби Уильямс

49-летний британский певец Робби Уильямс дал интервью по поводу выхода документального фильма о себе на Netflix, в котором рассказал, что похудел вдвое на препарате для диабетиков, пишет Daily Express. Исполнитель признался, что испытывал психологические проблемы из-за того, что набрал вес, поэтому врачи прописали ему лекарство для снижения аппетита, говорится в сообщении.

Говоря о своем восхождении к славе и размолвке с вокалистом Take That Гэри Барлоу, Уильямс отметил, что после приема препарата, похожего на Оземпик (лекарство для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения. — NEWS.ru), похудел вдвое. Певец добавил: «Это было нужно с медицинской точки зрения. У меня диагностировали отвращение к себе второго типа». Певец подчеркнул, что увеличение веса могло иметь «катастрофические» последствия для его психического здоровья, — сообщает издание.

Свое похудение артист назвал рождественским чудом. Он отметил, что полное тело «сводило его с ума». Издание также сообщает, что в 2006–2009 годах Уильямс боролся с агорафобией — социальным тревожным расстройством, которое на три года приковало его к дому. В 2007 году артист проходил реабилитацию после приема амфетаминов, кислоты, героина, кокаина и отпускаемых по рецепту лекарств, «останавливающих сердце».

Сейчас музыкант ведет трезвый образ жизни, он женат на Айде Филд. У пары четверо детей: 10-летний Тедди, восьмилетний Чарли, четырехлетняя Коко, трехлетний Бо. В 2020 году Уильямс вернулся в состав группы Take That, чтобы дать один онлайн-концерт. Таким образом артисты собрали деньги на благотворительность.

Средства пошли в программу Nordoff-Robbins, которая занимается музыкальной терапией, и на компанию концертных организаторов Live Nation, нацеленную на помощь музыкантам, лишившимся заработка от концертов из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

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