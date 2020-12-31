Рита Дакота улетела на Бали с бывшим мужем

В свою очередь Влад Соколовский написал, что летят они с дочкой на Бали. Он также отметил, что прошедший год был один из самых поучительных годов для всех, но в этом он видит огромную точку роста.
Я благодарен за этот год! За все инсайты, за новые цели, за вдохновение, чувства, музыку, ясность и новые навыки! Желаю всем вам гармоничного роста! Созидайте и стремитесь к своим высшим целям! Процветайте! Будьте счастливы, любите и крепкого всем здоровья! — написал музыкант на своей странице в Instagram.
Ранее певец Влад Соколовский развеял слухи о скорой свадьбе. 29-летний артист встречается с 21-летней финалисткой кастинга в группу Serebro Ангелиной Сурковой, однако, как заверил музыкант, о женитьбе пока не задумывается.
По его словам, у них с Сурковой действительно прекрасные отношения: девушку приняла семья певца, «всё хорошо и гармонично», однако «ни о каком предложении речи пока не идёт». Артист также заверил, что если это произойдёт, он сам объявит о радостном событии, писал NEWS.ru.