Рита Дакота улетела на Бали с бывшим мужем

https://static.news.ru/photo/ac4f5cea-4b5c-11eb-9a12-fa163e074e61_660.jpg Рита Дакота Фото: ritadakota/instagram.com

Расставшиеся со скандалом два года назад Влад Соколовский и Рита Дакота вместе улетели отдыхать на Бали. При этом певицу сопровождал её нынешний бойфренд Фёдор Белогай.

Артистка опубликовала в соцсети фото из салона самолёта, на котором бывшие супруги сидят вместе с дочкой Мией.

Идеальное фото для недоумевающих возгласов в комментах. Вот такой компанией мы полетели на остров — и это не шутки, — написала Дакота.

Она также добавила, что они летят экономклассом, потому что они «такие же обычные ребята, как и все, ни лучше, ни хуже». Позднее девушка обещала рассказать подробности о своём путешествии.

В свою очередь Влад Соколовский написал, что летят они с дочкой на Бали. Он также отметил, что прошедший год был один из самых поучительных годов для всех, но в этом он видит огромную точку роста.

Я благодарен за этот год! За все инсайты, за новые цели, за вдохновение, чувства, музыку, ясность и новые навыки! Желаю всем вам гармоничного роста! Созидайте и стремитесь к своим высшим целям! Процветайте! Будьте счастливы, любите и крепкого всем здоровья! — написал музыкант на своей странице в Instagram.

Ранее певец Влад Соколовский развеял слухи о скорой свадьбе. 29-летний артист встречается с 21-летней финалисткой кастинга в группу Serebro Ангелиной Сурковой, однако, как заверил музыкант, о женитьбе пока не задумывается.

По его словам, у них с Сурковой действительно прекрасные отношения: девушку приняла семья певца, «всё хорошо и гармонично», однако «ни о каком предложении речи пока не идёт». Артист также заверил, что если это произойдёт, он сам объявит о радостном событии, писал NEWS.ru.