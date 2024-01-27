Рита Дакота похвасталась ужином с лидером Aerosmith Рита Дакота заявила, что 4 февраля будет ужинать с лидером Aerosmith Тайлером

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Певица Рита Дакота на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что в начале февраля встретится с фронтменом культовой американской рок-группы Aerosmith Стивеном Тайлером. Об этом она рассказала в беседе с мужем, уточнив, что супруга дома у музыканта не ждут.

Я 4 февраля иду в гости к Стивену Тайлеру из Aerosmith. Меня позвали, — заявила Дакота.

В ответ на это муж артистки иронично отметил, что не многое потеряет. Он также в шутку предположил, что Дакота будет медитировать с рок-музыкантом.

При этом Telegram-канал «Звездач» выяснил, что российскую певицу не звали на вечер со Стивом Тайлером, на деле — это благотворительное мероприятие, куда каждый желающий может купить билет за 320 тысяч рублей. Все вырученные средства рокер пообещал отдать на благотворительность.

Сейчас Дакота находится с семьей в США. При этом она опровергла домысли поклонников о переезде, пояснив, что в Лос-Анджелесе она проведет только зиму, после чего вернется в Россию. До этого она предпочитала отдыхать на Бали.

Ранее уехавшая из РФ певица Анна Асти заявила спустя почти месяц молчания, что вернется на сцену через месяц-полтора. Она объяснила в соцсетях свое отсутствие в медиапространстве тем, что восстанавливается после операции на ногах. Хирургическое вмешательство было запланировано год назад.