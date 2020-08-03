Рита Дакота подхватила коронавирус

https://static.news.ru/photo/3aa042e6-ed37-11e9-bbda-fa163e074e61_660.jpg Рита Дакота Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певица Рита Дакота опубликовала в своём Instagram пост, в котором сообщила, что её тест на новую коронавирусную инфекцию оказался положительным.

У меня подтвердился COVID, — написала звезда.

По словам светской львицы, ни анализ крови, ни КТ не показали заболевание. Однако у артистки было странное предчувствие. После этого она решила сдать анализы в третий раз. Именно они и выявили болезнь. У остальных членов семьи диагноз не подтвердился.

Дакота добавила, что чувствует себя нормально. Но у неё пропало обоняние.

Ранее новой коронавирусной инфекцией переболел бывший супруг исполнительницы Влад Соколовский. Сначала у него появился кашель с мокротой, который сопровождался температурой 37,8. Временами она поднималась до 39 градусов. Тогда исполнитель вызвал врачей на дом, которые взяли у него мазок из горла.

Как писал NEWS.ru, белорусский певец Дмитрий Колдун заразился коронавирусом. Его госпитализировали.