Рита Дакота подхватила коронавирус

Певица Рита Дакота опубликовала в своём Instagram пост, в котором сообщила, что её тест на новую коронавирусную инфекцию оказался положительным.
У меня подтвердился COVID, — написала звезда.
По словам светской львицы, ни анализ крови, ни КТ не показали заболевание. Однако у артистки было странное предчувствие. После этого она решила сдать анализы в третий раз. Именно они и выявили болезнь. У остальных членов семьи диагноз не подтвердился.
Дакота добавила, что чувствует себя нормально. Но у неё пропало обоняние.
Ранее новой коронавирусной инфекцией переболел бывший супруг исполнительницы Влад Соколовский. Сначала у него появился кашель с мокротой, который сопровождался температурой 37,8. Временами она поднималась до 39 градусов. Тогда исполнитель вызвал врачей на дом, которые взяли у него мазок из горла.
Как писал NEWS.ru, белорусский певец Дмитрий Колдун заразился коронавирусом. Его госпитализировали.
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