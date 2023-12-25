«Рисковать не хочу»: Киркоров зарекся играть чертей после беседы с батюшкой Киркоров отказался исполнять роль черта из-за запрета батюшки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров в беседе с KP.RU признался, что после исполнения роли черта в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» зарекся играть нечисть. Певец считает, что та роль была проклятой, и он даже пошел в храм к батюшке, который запретил артисту примерять на себя сценический образ зла.

Я просто вспомнил о проклятии этой роли. Тысячу раз пожалел о том, что сыграл черта в давнем музыкальном фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Именно после исполнения этой роли в моей жизни начался не самый приятный личный период... Может быть, это совпадение, не знаю, но рисковать больше не хочу. Когда на меня посыпались все эти «розовые кофточки», я пошел в храм и батюшка запретил мне играть чертей. С тех пор я зарекся изображать нечисть, — рассказал Киркоров.

В 2001 году на Первом канале вышел новогодний мюзикл по мотивам повести Николая Гоголя. Киркоров сыграл черта, который ходил по деревне и пытался уговорить сельчан продать ему душу. Как и в каноничном сюжете, черта обхитрил простой кузнец.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить Киркорова звания народного артиста РФ. По мнению чиновника, образ артиста на вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой не соответствует регалиям.

Бородин заявил, что на вечеринке была пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Присутствующий на вечеринке Киркоров был в полупрозрачном наряде, что, по его мнению, не вяжется со званием народного артиста.