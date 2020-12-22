Риелтор оценил шансы Ротару продать элитный отель в Крыму

https://static.news.ru/photo/df87829a-4486-11eb-8077-fa163e074e61_660.jpg Фото: villa-sofia.ru

Певица София Ротару решила продать дорогой отель «София» в Крыму. Артистка планирует выручить за него не менее €25 млн. Риелтор Сергей Колосницын не исключил того, что исполнительница найдёт покупателя, несмотря на запрошенную сумму.

Вы знаете, сейчас достаточно много инвестиций в Крым со стороны руководства нашей страны. Это довольно интересная курортная зона, но здесь вопрос скорее заключается в окупаемости в условиях распространения коронавирусной инфекции. Конечно, инвестиции льются в этот регион, но мы не знаем, как всё обернётся, — рассказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, рассчитать окупаемость гостиницы можно исходя из её заполняемости. Обычно берётся средняя заполняемость в 30–40%, общее количество номеров в отеле и средний чек за проживание.

Если окупаемость составит 7–8 лет, то это будет считаться интересным инвестиционным приобретением, — отметил Колосницын.

Он не исключил, что гостиницу могут купить фанаты певицы, чтобы захотеть с ней поближе познакомиться.

Как писал NEWS.ru, Ротару после выступления на «Песне года» несколько раз жёстко прогнала своего помощника, который всячески пытался ей угодить. Сначала мужчина хотел помочь певице унести огромное количество цветов, но вместо слов благодарности артистка отчитала помощника. Когда он появился перед Ротару и предложил сделать совместное фото с фанатами, певица вновь прогнала его криком.