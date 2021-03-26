Риелтор назвал миллионную сумму, которую Галкин тратит на жизнь в замке

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Максим Галкин тратит на содержание своего особняка в деревне Грязь в районе миллиона рублей в месяц. От поселковых платежей юморист освобождён, потому что проживает не в элитном посёлке, а в деревне, рассказал риелтор Александр Либов.

Однако, это не освобождает шоумена от других платежей.

На уборку территории, вывоз мусора и охрану он все равно тратит деньги, думаю, около 20 тысяч рублей в месяц. Плюс «коммуналка» (свет, газ, вода) — более 50 тысяч рублей в месяц, — цитирует специалиста KP.RU.

Большие деньги уходят у мужа Примадонны на повара, которая по совместительству является домохозяйкой в замке Пугачёвой и Галкина. Ей артисты платят примерно 120 тысяч рублей в месяц.

Репетиторы для Лизы и Гарри тоже стоят немалых денег. Дети юмориста и певицы занимаются с преподавателем английского, тренером по плаванию, логопедом. Также в особняке имеется гувернёр-француз. На постоянной основе живёт в особняке няня детей Примадонны. Ей платят порядка 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в деревне Грязь в Подмосковье стоит порядка $10 млн. Площадь особняка Примадонны составляет 2,3 тысячи квадратных метров.