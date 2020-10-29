Резо Гигинеишвили подтвердил развод с Надеждой Оболенцевой

https://static.news.ru/photo/6846f484-19f9-11eb-b31a-fa163e074e61_660.jpg Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева Фото: nadineobolentseva/instagram.com

Режиссёр Резо Гигинеишвили косвенно подтвердил слухи о разводе с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой.

В эфире шоу «Света вокруг света», которое ведёт Светлана Бондарчук, Гигинеишвили не поправил ведущую, которая прямо назвала Оболенцеву его «бывшей» супругой. Он продолжил обсуждение фильма как ни в чём не бывало.

Резо и Надежда поженились в июле прошлого года. При этом ради новой любви он оставил супругу Надежду Михалкову с двумя детьми. Однако уже летом пошли слухи о разрыве в звёздной паре. Появление режиссёра на «Кинотавре» в одиночестве только подогрело обсуждения.

Как писал NEWS.ru, журналисты составили рейтинг звёзд российского шоу-бизнеса, которые разводятся чаще остальных. Рекордсменом по количеству разводов стала певица Лолита Милявская — она пять раз связывала себя узами брака, а затем разрывала отношения, по четыре развода у юмориста Евгения Петросяна и телеведущего Александра Гордона, по три развода у футболиста Александра Кержакова, режиссёра Резо Гигинеишвили и актрисы Екатерины Климовой.