https://static.news.ru/photo/573d579e-66cd-11ea-8740-fa163e074e61_660.jpg Резо Гигинеишвили Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Режиссёр Резо Гигинеишвили, который снял «Последний из Магикян», «Жару» и «Любовь с акцентом», пожаловался, что коронавирус помешал ему увидеться с дочерью.

Сейчас 13-летняя Мария живёт со своей матерью певицей Анастасией Кочетковой.

Школы в Майами закрыли. Полететь я не могу. Граница закрыта, — поделился режиссёр.

По его словам, в настоящее время он может увидеть дочь только благодаря видеозвонкам.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь певца Александра Малинина Устинья, которая оканчивает 12-й класс в Мюнхене, поделилась подробностями о введённом из-за коронавируса карантине. По её словам, все университеты и школы закрыты на пять недель, а 17 марта планируется закрыть границы, рестораны и магазины.

Количество заражённых коронавирусом в России возросло до 63. Ранее было известно о 59 случаях, четыре новых зафиксировано за последние сутки. Количество выздоровевших — шесть человек. Всего в мире число случаев заражения коронавирусом превышает 156 тысяч. Более 75 тысяч человек выздоровели, 5,8 тысячи умерли.