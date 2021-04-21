Резник объяснил, почему не смотрит шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/10ba2fee-a331-11eb-815c-96000091f725_660.jpg Илья Резник Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Поэт Илья Резник признался, что не наблюдает за одним из самых популярных проектов на российском телевидении — шоу «Маска». Об этом он рассказал в интервью «Собеседнику».

Я сам «Маску» не смотрю. Почему? Артисты так микрофон там держат, что нет ощущения, что они живьём поют. Как им в таких костюмах и в масках живьём петь? Там ко рту и микрофон не поднести! — пояснил он.

При этом Резник знает, что второй сезон «Маски» сопровождается скандалами, из которых самый громкий — уход Азизы. После того как она покинула проект, Филипп Киркоров заявил, что никогда не простит себе этого.

Я его понимаю. Азизу очень рано убрали, к сожалению. Она ведь одна из гениальных актрис современности, — признал поэт.

Резник согласился с Киркоровым в том, что Азиза должна была выступать на шоу как можно дольше, так как она «многогранная, сочная, яркая».

Ранее Юрий Лоза крайне критично высказался о самом рейтинговом музыкальном шоу «Маска» на отечественном телевидении. Музыкант признался, что не следит за героями и возмущён тем, что происходит на сцене.