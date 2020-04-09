Резник назвал «божьей карой» скандал в семье Успенской

Поэт-песенник Илья Резник прокомментировал конфликт певицы Любови Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной.
По словам Резника, эта семья его не интересует.
Это Божья кара за её жизнь, её поступки и грехи. Пришло время раскаивания и вымаливания прощения у Господа Бога. Для всех на земле, — отметил он.
Поэт также признался, что сейчас мечтает только об одном — чтобы бог позволили ему ещё немного пожить, так как ему нужно ещё многое написать,
Ранее NEWS.ru писал, что представители российского шоу-бизнеса встали на защиту 66-летней Успенской после заявлений её дочери. «Королева русского шансона» считает, что именно представители СМИ раскрутили эту историю, сделав её скандальной. Близкие друзья певицы посоветовали ей побыстрее забыть случившееся.
В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.
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