Резидент «Comedy Club» стала мамой во второй раз Актриса Марина Кравец родила вторую дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Кравец

39-летняя российская телеведущая, певица и резидент «Comedy Club» Марина Кравец стала мамой второй раз, о чем сообщила в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артистка поделилась снимком из роддома, на котором держит новорожденную дочь на руках. Кравец написала, что первой о рождении девочки узнала ее старшая дочь Вероника.

Всем привет! Сегодня у нас был очень солнечный и радостный день! У нас с Аркадием родилась дочка. Первой, кому сообщили эту радостную весть, стала наша старшая малышка — Никуся. Чувствуем обе себя прекрасно! Такие дни — это, конечно, счастье! Аркадий, любовь моя, поздравляю нас, — написала Кравец.

В ноябре 2023 года стало известно, что Кравец ждет пополнения в семье. О своем положении актриса рассказала во время съемок шоу «Лига городов», в котором телеведущая помогает участникам победить и получить главный денежный приз. Кравец заметила, что ей придется приостановить работу над проектом.

После появления на свет первого ребенка, дочери Вероники, Кравец говорила, что планирует родить сына, ведь «список с мужскими именами тоже имеется».

Кравец замужем за генеральным продюсером телеканала ТНТ и директором телеканала ТНТ4 Аркадием Водаховым. В 2023 году пара отметила оловянную свадьбу — в 2013 году они сочетались браком после семи лет отношений.

В разгар коронавируса, в апреле 2020 года, Кравец родила дочь Веронику. Беременность певица тщательно скрывала.