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Резидент Comedy Club назвал желтухой интервью о зарплатах Харламова и Воли

18:55, 10 февраля 2021
Фото: vk.com/malasajev

Актёр Константин Маласаев, известный как Никита из группы USB, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы обсуждал размер своей зарплаты и сравнивал её с гонорарами резидентов Comedy Club Павла Воли и Гарика Харламова.

Я никогда не говорил ни о своих гонорарах, ни о гонорарах коллег, — рассказал NEWS.ru артист.

Он сообщил, что в СМИ появилась информация о его зарплате в размере 30 тысяч рублей.

В интервью Андрею Пределину я говорил о такой зарплате в 2008 году в КВН. Что касается зарплаты в Comedy Club, то я сумм не называл. И уж тем более я не обсуждал гонорары Павла Воли и Гарика Харламова, — сообщил Маласаев.

Актёр назвал всё опубликованное про обиды, «дедовщину» и недовольство желтухой и фантазиями автора первоисточника.

Ранее в СМИ появилась информация, что Маласаев рассказал, сколько в Comedy Club зарабатывают Павел Воля и Гарик Харламов. По словам артиста, в шоу процветает «дедовщина», из-за чего многие юмористы уходят спустя всего год работы. Маласаев якобы добавил, что Павлу Воле платят четыре миллиона рублей в месяц, а Гарику Харламову — семь миллионов рублей, в то время как сам он получает лишь 30 тысяч рублей. Отмечается, что артист пожаловался и на то, что стал заложником образа участника нетрадиционной ориентации из группы USB, из-за чего его не воспринимают в другом качестве и не предлагают серьёзных ролей.

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