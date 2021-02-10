Резидент Comedy Club назвал желтухой интервью о зарплатах Харламова и Воли

https://static.news.ru/photo/c5a0f272-6bb8-11eb-9b2c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/malasajev

Актёр Константин Маласаев, известный как Никита из группы USB, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы обсуждал размер своей зарплаты и сравнивал её с гонорарами резидентов Comedy Club Павла Воли и Гарика Харламова.

Я никогда не говорил ни о своих гонорарах, ни о гонорарах коллег, — рассказал NEWS.ru артист.

Он сообщил, что в СМИ появилась информация о его зарплате в размере 30 тысяч рублей.

В интервью Андрею Пределину я говорил о такой зарплате в 2008 году в КВН. Что касается зарплаты в Comedy Club, то я сумм не называл. И уж тем более я не обсуждал гонорары Павла Воли и Гарика Харламова, — сообщил Маласаев.

Актёр назвал всё опубликованное про обиды, «дедовщину» и недовольство желтухой и фантазиями автора первоисточника.

Ранее в СМИ появилась информация, что Маласаев рассказал, сколько в Comedy Club зарабатывают Павел Воля и Гарик Харламов. По словам артиста, в шоу процветает «дедовщина», из-за чего многие юмористы уходят спустя всего год работы. Маласаев якобы добавил, что Павлу Воле платят четыре миллиона рублей в месяц, а Гарику Харламову — семь миллионов рублей, в то время как сам он получает лишь 30 тысяч рублей. Отмечается, что артист пожаловался и на то, что стал заложником образа участника нетрадиционной ориентации из группы USB, из-за чего его не воспринимают в другом качестве и не предлагают серьёзных ролей.