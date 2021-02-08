Резидент Comedy Club назвал размер зарплат Харламова и Воли

https://static.news.ru/photo/20344a5a-6a19-11eb-a22f-96000091f725_660.jpg Константин Маласаев Фото: vk.com/malasajev

Актёр Константин Маласаев, известный как Никита из группы USB, рассказал, сколько в Comedy Club зарабатывают Павел Воля и Гарик Харламов.

По словам артиста, в шоу процветает «дедовщина», из-за чего многие юмористы уходят спустя всего год работы. Маласаев добавил, что Павлу Воле платят четыре миллиона рублей в месяц, а Гарику Харламову — семь миллионов рублей, в то время как сам он получает лишь 30 тысяч рублей.

Такая разительная разница удивила не только ведущего шоу на YouTube-канале «Фидель Подкастро», но также и поклонников.

Артист пожаловался и на то, что стал заложником образа участника нетрадиционной ориентации из группы USB, из-за чего его не воспринимают в другом качестве и не предлагают серьёзных ролей. Из-за безденежья Маласаеву приходится всё время искать работу и вести мероприятия за 150 тысяч рублей, что по московским меркам недорого для узнаваемого актёра.

Ранее телеведущий и публицист Анатолий Вассерман рассказал, что недоволен размером своей российской пенсии. По его словам, государство выплачивает ему примерно одну двадцать пятую часть от его ежемесячных доходов. При этом публицист не получает каких-либо надбавок. Он отметил, что базовый уровень его пенсии сложился, когда мужчина являлся гражданином Украины. При этом основные взносы пошли уже в Пенсионный фонд РФ. В 2016 году, когда ведущий получил гражданство РФ, его пенсию по какой-то причине проиндексировали на основе общего уровня инфляции.

Также сообщалось, что многие из российских телеведущих старшего поколения продолжают работать и после выхода на пенсию, но всё равно получают от государства довольно крупные суммы. Так, недавно оформил пенсию ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров, ему насчитали 33 тысячи рублей. Известный диктор советского ТВ Светлана Моргунова, которая потеряла в 2020 году единственного сына, получает более 50 тысяч в месяц. Заслуженные артистки Татьяна Судец и Лариса Гузеева получают по 25 тысяч рублей, кроме того, за звания «Народный артист» и «Заслуженный артист» им положена надбавка в 30 тысяч, писал NEWS.ru.