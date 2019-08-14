Телеведущая Ксения Собчак выложила в своём Instagram видео, автором которого является её новый возлюбленный Константин Богомолов. Подписчики знаменитости раскритиковали операторские способности режиссёра.
Один из комментаторов написал, что Богомолов — «так себе режиссёр». Другие заявили, что Собчак «мается дурью», а также назвали её «продажной». Некоторые отметили, что в таком ракурсе телеведущая похожа на экс-супругу Богомолова Дарью Мороз, передаёт портал «
Ранее News.ru писал, что скандальный блогер Лена Миро заявила о беременности Собчак. По её мнению, телеведущая находится на третьем-четвёртом месяце беременности.