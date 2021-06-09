Режиссёр спецвыпуска «Друзей» жёстко ответил на обвинения в расизме

https://static.news.ru/photo/0c5219d2-c9b8-11eb-aad1-96000091f725_660.jpg Фото: HBO Max

Долгожданный для многих поклонников комедийного сериала «Друзья» спецвыпуск шоу не только получил восторженные отзывы, но и подозрения в расизме и недостаточной репрезентативности, передаёт The Sunday Times. Режиссёр эпизода Бен Уинстон довольно жёстко ответил на обвинения.

В кадре присутствовали Малала Юсуфзай, Минди Калинг, группа BTS, три женщины из Ганы. Одна из них призналась, что «Друзья» спасли её жизнь. Приехали два молодых человека из Кении, три — из Индии. Какого ещё разнообразия критикам хотелось в эпизоде? Артисты ситкома — это актёры проекта, созданного в 1994-м, напомню. Я считаю, «Друзья» на удивление удачно прошли испытание временем, — заявил Уинстон.

На вопрос журналистов, почему на площадке не было ни одного чернокожего участника, Уинстон парировал, что не все смогли принять участие в съёмках, но они гордятся вышедшим эпизодом.

Сериал «Друзья» признан лучшим комедийным ситкомом за всю историю телевидения США. Он стал культовым и повлиял на английский язык, моду, музыку и даже на потребление кофе. Фразы главных героев разошлись на цитаты и мемы. Шоу выходило с 1994 по 2004 год. Всего было выпущено 10 сезонов (236 эпизодов). Премьера специального часового эпизода состоялась 27 мая. Приглашёнными гостями стали известные звёзды спорта и кино: Джастин Бибер, Леди Гага, Дэвид Бекхэм и корейская группа BTS.

Ранее сообщалось, что американские актёры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, игравшие влюблённых Рейчел и Росса в сериале «Друзья», признались в настоящих чувствах друг к другу во время съёмок специального выпуска «Друзья: Воссоединение». Ведущему шоу Джеймсу Кордену удалось разговорить звёзд, и они раскрыли подробности отношений.