Режиссёр «Чудесного грузина» сравнила Бузову со Сталиным

https://static.news.ru/photo/97aee368-c82b-11eb-a357-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Ольга Бузова получила предложение сыграть в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа имени М. Горького, так как она тоже неординарная личность, как и Иосиф Сталин, передаёт Пятый канал со ссылкой на режиссёра постановки Ренату Сотириади, сравнившую артистку с вождём.

[Иосиф] Джугашвили (настоящая фамилия Сталина. — NEWS.ru) — неоднозначная личность в истории нашей страны, нашей родины, и Ольга Бузова — тоже очень неоднозначный персонаж в истории современной России. Это как два представителя разного времени, разных эпох, — отметила Сотириади.

По её словам, исполнительница — ответственный человек и трудолюбивый и заинтересована в проекте, ходит на репетиции, брала уроки актёрского мастерства, нашла общий язык с другими артистами.

По словам худрука МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова, звезду пригласили, так как постановке нужен был образ человека из массовой культуры. При этом он признался, что в участии Бузовой есть определённая доля хайпа, однако приглашение делалось не ради этого.

В воскресенье, 6 июня, стало известно, что Ольга Бузова примет участие в спектакле МХАТа им. М. Горького «Чудесный грузин», повествующем о том, как Иосиф Джугашвили из никому не известного человека стал советским лидером. О роли в спектакле на своей странице в Instagram сообщила сама Бузова.