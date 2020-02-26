https://static.news.ru/photo/16b2685c-58ba-11ea-8a23-fa163e074e61_660.jpg Клим Шипенко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Режиссёр фильма «Холоп» Клим Шипенко отреагировал на шутку Юрия Лозы о том, что все главные роли в фильмах достаются Александру Петрову. По словам Шипенко, всё дело в том, что создатели картин сознательно набирают ярких артистов, чтобы обеспечить продукту успех.

У нас нет звезды, которая гарантирует определённое количество зрителей в кинотеатре просто за счёт того, что его имя или её написано на афише, а в Америке есть. Нет такого доверия, нет безоговорочной любви, — пояснил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, режиссёр заявил, что в стране в принципе мало актёров. Звёздами в России становятся лишь после 30 лет, и тогда у артистов появляется своя аудитория.

Доверие к проверенному Брэду Питту у него больше, чем к горячо любимому Саше Петрову, условно. Поэтому у нас снимаются одни и те же актёры, потому что аудитория у них есть, — заключил Шипенко.

Ранее музыкант Юрий Лоза обратил внимание на популярность актёра Александра Петрова. Описывая ситуацию в отечественном кино, он иронично заметил, что Петров заранее утверждён на все главные роли в российских картинах. По его словам, толпы страждущих предпринимают нечеловеческие усилия, чтобы попасть в кино, однако их попытки обречены на неудачу, писал NEWS.ru.