Режиссер сериала «Метод» рассказал о потребительском отношении к женщинам Режиссер Быков заявил, что всегда потребительски относился к женщинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Быков

Режиссер нашумевшего сериала «Метод» Юрий Быков заявил, что всегда достаточно потребительски относился к женщинам. Он признался, что роль в фильме «Чайка» Полины Лазаревой заставила его пересмотреть отношение к прекрасному полу, передает «Комсомольская правда -Санкт-Петербург». Своего персонажа, который оказался в любовном треугольнике, Быков называет «чудаком на букву м».

Есть система 12-ти шагов, какой там первый шаг? Признание того, что ты болен. Если не болен, то, по крайней мере, надо осознать ту ситуацию, в которой ты находишься. Вот, я в своей жизни всегда достаточно потребительски относился к женщинам. Я пока ни одного шага еще не прошел. Пока я посмотрел фильм, так интересно со стороны на себя в зеркале увидеть, — подчеркнул Быков.

По словам Быкова, если мужчина не может осчастливить женщину, то лучше отойти в сторону. Режиссер высказал мнение, что в фильме из-за того, что его снимала женщина, «мужчина всегда немножко неправ».

В 2017 году Быков едва не ушел из кинематографа после критики, обрушившейся на него из-за шпионского сериала «Спящие». Благодаря поддержке коллег он продолжил работу. С тех пор он успел выпустить криминальные фильмы «Завод» и «Сторож», а также сериал «Ноль».

В мае 2023 года стало известно, что Быков начал снимать криминальный сериал «Лихие» по сценарию Олега Маловичко («Нулевой пациент», «Метод», «Склифосовский»). В ноябре продюсирующая сериал компания «Среда» объявила о завершении съемок в Карелии.