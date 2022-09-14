Режиссер Рахлин рассказал, как помог карьере Нагиева и Киркорова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актер Дмитрий Нагиев

Петербургский режиссер и продюсер Лев Рахлин рассказал, что каждый день рождения его навещает актер Дмитрий Нагиев, с которым он работал еще до того, как тот стал известным. По его словам, впервые он увидел будущего шоумена на дискотеке в клубе «Континент» и позже пригласил на постановку «Милашка» в театр «Балтийский дом». Примерно в то же время появились и остальные работы Нагиева, после чего его карьера стала стремительно развиваться, пишут СМИ.

Дмитрий Нагиев вот уже который год дарит мне на день рождения... себя. Причем заявляет, что с каждым годом его подарок дороже, поскольку он сам становится дороже, — рассказал режиссер.

Рахлин также поделился воспоминаниями о своем знакомстве с Филиппом Киркоровым. Будущего певца он впервые встретил в Болгарии, когда тому было всего 15 лет, после чего увидел его уже в программе «Шире круг» по ТВ. Режиссер тогда уговорил своего отца, режиссера Илью Рахлина, взять молодого исполнителя в ленинградский «Мюзик-­Холл», где тот был художественным руководителем.

Певец Филипп Киркоров ранее признался, что мечтает выступить на сцене Театра Наций в Москве. В своих социальных сетях он писал, что постоянно посещает этот театр в качестве зрителя и каждый раз испытывает чувство восторга от происходящего. Он признался, что был удивлен, когда увидел на сцене Театра Наций потрясающие мюзиклы под живой оркестр. При этом певец заявил, что у него и самого есть идея подобного номера, которая зрела в его голове 25 лет. В ближайшее время он пообещал анонсировать ее.