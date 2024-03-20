Режиссер Малков высказался о работе с Кологривым после его дебоша URA.RU: Малков продолжит работу с Кологривым после дебоша в Новосибирске

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Георгий Малков

Инцидент с актером Никитой Кологривым в Новосибирске не повлияет на работу над проектом «Возвращение попугая Кеши», рассказал URA.RU продюсер и режиссер Георгий Малков. Съемки картины уже завершены.

Малков отметил, что пока не знает всех деталей произошедшего и не собирается ничего предпринимать. По словам режиссера, он не намерен прекращать сотрудничество с артистом.

С человеком произошла какая-то ситуация, и я уверен, что он быстро разберется. Давайте дождемся вердикта. Мы еще пока что даже не знаем, что там доподлинно произошло в официальной версии, — рассказал Малков.

Кологривый накануне отдыхал в новосибирском ресторане, где укусил официантку за ногу и пытался устроить драку. На него завели дело о мелком хулиганстве.