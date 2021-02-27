«Ревела по ночам»: Асмус рассказала, как её заразили клещами на съёмках

https://static.news.ru/photo/3486d398-78dc-11eb-890c-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: instagram.com/asmuskristina

Недавно актрисе Кристине Асмус пришлось сниматься в павильоне на шоссе Энтузиастов, с которым у неё оказались связаны неприятные воспоминания.

Именно здесь на съёмках 11 лет назад её заразили 16 видами клещей. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

По словам девушки, у неё всегда была идеальная кожа и в подростковом возрасте, и в 20 лет. Она могла «хоть в грязи валяться, хоть чипсы тоннами есть».

Но 11 лет назад меня заразили 16 видами клещей на съёмках... Через общие кисти, которые... даже не чистили после других людей. У меня были жуткие гнойные волдыри на коже. Проекты слетали один за одним, а люди на улице сочувственно поглядывали, — написала Асмус.

Как вспоминает актриса, днём она училась и снималась в «Интернах» и «Zолушке» с килограммами грима на лице, а по ночам ревела. Целый год она жила в тяжёлой депрессии, лечилась всем, чем только можно, обследовалась в самых дорогих клиниках. Помог справиться с проблемой обычный антисептик.

Я знаю, что, наверное, это психосоматика. Но страх «а вдруг всё вернётся?!» не позволяет мне расслабиться и сменить тактику, — отметила Асмус.

Как ранее передавал NEWS.ru, Кристина Асмус выложила в Instagram видео, на котором исполняет песню «Маленькая страна» Наташи Королёвой. Поклонники решили, что после развода с Гариком Харламовым она решила пойти по стопам телеведущей Ольги Бузовой и пошла в певицы. Но оказалось, что так её наказали за опоздание на репетицию.