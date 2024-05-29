«Ревела как ребенок»: заплаканная Бородина рассказала о расставании Бородина сообщила, что уезжала в длительную командировку в слезах

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что «ревела как ребенок», когда уезжала в очередную длительную командировку. Звезда «Дома-2» пояснила, что ей тяжело даются расставания с любимыми людьми. В доказательство Бородина опубликовала снимок с заплаканным лицом.

Каждый раз очень тяжело дается расставание. Ревела как ребенок, расставаясь с любимыми, оставляя их дома. А сама уехала больше чем на месяц в командировку, — сообщила подписчикам телеведущая.

Ранее Бородина рассказала, что еще в 2022 году предсказала грядущий развод голливудских актеров Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. По ее словам, она «как в воду глядела». Бородина также отметила, что знаменитая пара «повторила свою прошлую ошибку». По словам Бородиной, брак Лопес и Аффлека был обречен на провал, потому что актера тяготило повышенное внимание к их паре со стороны прессы. Также она отметила, что Аффлек выглядел «замученным» и терпел происходящее ради жены.

До этого Бородина назвала прошедший музыкальный конкурс «Евровидение» парадом фриков. Она опубликовала снимки некоторых участников и предположила, что в этом году главным критерием победы мог стать их необычный внешний вид. Бородина порадовалась тому, что в России не транслировали этот конкурс.