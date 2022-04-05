Reuters: Danone может уйти из России

Французская компания Danone рассматривает возможность ухода с российского рынка, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее французская компания Decathlon заявила о приостановке деятельности в России, в компании это связывают с логистическими сложностями поставок из-за международных санкций.

Danone изучает возможность ухода из России, — говорится в сообщении.

Ранее компания опубликовала на своём официальном сайте информацию, в которой говорилось, что Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, однако производство молочных продуктов и детского питания будет продолжено.

С начала крупнейшего санкционного давления Запада на Россию приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие компании.

Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение президента России о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Власти ЕС также отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти банки смогут функционировать без ограничений.