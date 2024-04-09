Ресторан Моргенштерна в Москве погряз в долгах SHOT: Моргенштерн должен выплатить 1,5 млн рублей долгов за ресторан KAIF

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что на московском ресторане KAIF Provenance, которым ранее владел рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), числится долг в размере 1,5 млн рублей. По его сведениям, музыкант вышел из бизнеса осенью 2022 года, но задолженность так и не была погашена. Теперь, как говорится в публикации, суд может привлечь к выплатам самого Моргенштерна и его экс-партнера по бизнесу блогера Эдуарда Попова.

SHOT сообщает, что приставы уже запустили пять исполнительных производство по делу ООО «Кайф», под которым был открыт ресторан KAIF Provenance на Большой Дмитровке, причем с лета 2022 года заведение несколько раз штрафовали за прием на работу мигрантов-нелегалов. По сведениям канала, к сумме прибавились штраф за нарушение требований СанПиНа и судебные издержки. Моргенштерн был совладельцем заведения около двух лет.

Ранее Моргенштерн заявил о своем решении поддержать жителей Орска, затопленного из-за прорыва дамбы. По словам артиста, гуманитарную помощь для пострадавших уже начали закупать, скоро в город отправят фуру. Рэпер при этом не уточнил, какую именно помощь собирают пострадавшим жителям Орска. Однако, как отметил Моргенштерн, этим занимается его фонд.



Также Моргенштерн заявил, что сдержал свое слово и финансово помог тем, кого затронула террористическая атака на красногорский «Крокус Сити Холл». Артист собрал около 15 млн рублей, 12,5 млн из них уже были переданы врачам и пострадавшим.