«Решила жульничать»: продюсер «Миража» подал в суд на Суханкину Продюсер «Миража» требует через суд от Суханкиной компенсацию за исполнение песен группы

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Маргарита Суханкина

Продюсер «Миража» Андрей Литягин судится с экс-участницей Маргаритой Суханкиной с целью получить компенсацию за незаконное, по его мнению, исполнение певицей песен группы. Коллектив Суханкина покинула в 2016 году, попросив у основателя группы право на исполнение хитов, пишет KP.RU.

Первое время артистка выполняла условия договора, а потом перестала выходить на связь, по-прежнему исполняя песни «Миража». По словам гитариста группы Алексея Горбашова, Суханкина выкупила на полгода лицензию на право выступлений с песнями коллектива, заплатив за неё 2,5 млн рублей.

Но 1 марта 2017 года срок лицензии закончился, а сама Маргарита перестала выходить на связь, при этом продолжая выступать с нашими песнями, — пояснил музыкант.

Но Горбашова возмущает не столько этот факт, сколько оскорбления, которые поступают от певицы в адрес бывших коллег.

Мы много лет пытались договориться мирно, готовы были сотрудничать, но Маргарита решила жульничать. При этом она постоянно поливает и нас, и других коллег грязью, — сказал гитарист «Миража».

Сейчас коллектив ждёт решения суда, после чего намерен судиться с сооснователем «Миража» Александром Букреевым, который хочет вернуть себе товарный знак группы.

Ранее автор музыки к хиту советской и российской группы «Мираж» — «Музыка нас связала» — Андрей Литягин пригрозил студии Mundfish, разработавшей компьютерную игру Atomic Heart, «судебным кошмаром» за якобы незаконное использование трека в трейлере проекта.