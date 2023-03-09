«Решил потроллить украинских солдат»: названа причина «пропажи» Птахи в ДНР Птаха своим «исчезновением» хотел пошутить, заявила представитель рэпера

Фото: vk.com/ptaha

Российский рэпер Давид Нуриев

Российский рэпер Давид Нуриев (Птаха) вышел на связь после попадания под обстрел в ДНР, сообщила NEWS.ru представитель музыканта. По ее словам, своим исчезновением рэпер вместе с коллегой Андреем 3022 хотел «потроллить» украинских солдат.

Птаха и 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля. С артистами все в порядке, они вышли на связь, — сообщила представитель рэпера.

Собеседница уточнила, что исполнитель ездил в ДНР с гуманитарной помощью. Он привез находящимся в зоне СВО аптечки, спальные мешки и другие необходимые вещи. Птаха также поддержал участников спецоперации выступлениями.

Ранее сообщалось, что команда рэпера Птахи опубликовала последнее видео, которое получила от исполнителя из Донбасса. После этого музыкант попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории ДНР. На кадрах, которые длятся всего несколько секунд, слышны выстрелы из автоматического оружия.

В сентябре 2022 года Птаха заявлял, что готов пойти воевать, если понадобится, хотя и «без малейшего желания это делать». По его словам, «его так воспитали» и он не будет «самым слабым звеном в своем роду», как и не станет отмазываться, прятаться, уезжать в другую страну.