https://static.news.ru/photo/08ebf998-637a-11ea-9584-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, что уволила первую няню своего сына. По словам молодой матери, ей не понравилось, что женщина чересчур много «брала на себя». пытаясь воспитывать малыша согласно своим убеждениям.

В силу своей неопытности, так как это мой первый ребёнок, сначала я была слепа и наивна. Чуть позже мой врождённый материнский инстинкт быстро поставил все на места, — написала она на своей странице в Instagram.

По словам девушки, ей потребовалось определённое время, чтоб понять, что няня не должна подменять собой мать. Сейчас за наследником Тимати ухаживает уже другая няня. Этой кандидаткой Решетова вполне довольна. Она даже сняла для женщины квартиру неподалёку от них, чтобы ей было удобно добираться к ним домой.

Ранее, как писал NEWS.ru, возлюбленная рэпера впервые опубликовала фотографию их четырёхмесячного сына, на которой можно увидеть лицо ребёнка. Анастасия Решетова уверена, что мальчик больше похож на отца.