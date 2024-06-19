Решетова сделала важное заявление на фоне слухов о романе с мужем Алсу Анастасия Решетова заявила, что не стала бы встречаться с женатым мужчиной

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Анастасия Решетова

Экс-возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова в блоге в Instаgram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что не стала бы встречаться с женатым мужчиной. По ее словам, к такому выводу она пришла после курса психотерапии. Решетова призналась, что сейчас ее сердце несвободно, а также сообщила, что избранник старше нее на три года. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились слухи о том, что бывшая возлюбленная Тимати встречается с экс-супругом певицы Алсу.

У меня за последний год сильно поменялось видение всего этого. В том числе благодаря психотерапии. Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого как на потенциального партнера. Привлекательность таких мужчин падает в глазах. Никого не осуждаю. Личное дело каждого, с кем ложиться в кровать. Просто пришла к такому мнению, — пояснила Решетова.

Ранее блогер Антон Суворкин заявил, что бывшую возлюбленную Тимати Анастасию Решетову видели на вертолетной экскурсии в Монако в компании мужа певицы Алсу Яна Абрамова. По его словам, после этого предпринимателя начали подозревать в неверности супруге. Также Суворкин предположил, что Абрамов мог поднимать на Алсу руку. Блогер восхитился терпением и выдержкой артистки, напомнив, что она не жила на деньги мужа, потому что ее отец — нефтяной миллиардер.