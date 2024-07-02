Стало известно о реакции Решетовой на скандальные высказывания Алсу Super: Решетова намерена заявить на Алсу в полицию за клевету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Решетова

Telegram-канал Super.ru пишет, что бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова обратилась к адвокатам и готовится подать в суд на Алсу за клевету. Издание сообщает, что Решетова недовольна, что Алсу распространяет недостоверную и порочащую информацию в отношении нее и намерена разобраться в этом. Официальный комментарий на тему скандала Решетова, по данным канала, еще не давала.

По информации канала, вероятной причиной стали слова Алсу. Так, в соцсетях под заявлением Решетовой о том, что она не стала бы заводить отношения с женатыми мужчинами, Алсу написала, что это ложь. Известно, что сейчас Алсу и ее супруг бизнесмен Ян Абрамов находятся в бракоразводном процессе, и таким образом певица намекнула, что причастна к этому модель. Также Алсу на премии «Мама года — 2024» отказалась говорить про «девушек с низким социальным статусом», комментируя историю с изменами своего мужа Яна Абрамова. Она также добавила, что не хочет комментировать свое знакомство с Решетовой.

Ранее стало известно, что Абрамов направил Алсу предложение о мирном урегулировании развода. Он готов выполнить все обязательства, если на предложения согласится певица. До этого телеведущая Ксения Собчак писала, что Абрамов предложил переписать на Алсу и их общих детей активы на общую сумму в 2,5 млрд рублей.

Сама певица заявила, что решение о расставании с супругом ею принято однозначно и «назад дороги нет». Исполнительница также подчеркнула, что суд дал им два месяца не для примирения, а для урегулирования споров с разделом имущества. От идеи развода она отказываться не собирается.