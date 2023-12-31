Федеральные каналы вырезали из эфиров новогодних программ участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Что об этом известно?
Покажут ли Киркорова и Лолиту в Новый год на ТВ
Глава Лиги безопасного интернета в своем Telegram-канале сообщила, что в результате общественного возмущения по поводу «голой» вечеринки федеральные каналы приняли решение исключить из новогодних эфиров всех, кто участвовал в этом мероприятии.
«На это были стянуты колоссальные силы — редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно», — отметила Мизулина.
По данным KP.RU, холдинг ВГТРК и Первый канал приняли решение убрать из эфиров певцов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. Телеканал НТВ смог сильно урезать показ участвующих в вечеринке Ивлеевой знаменитостей на своих шоу, но полностью убрать их из телеэфира не представляется возможным — они являются главными ведущими программ. Известно, что на скандальном мероприятии присутствовал певец Дима Билан, который будет сидеть в судейском кресле новогоднего шоу «Маска».
Почему не простили артистов
Екатерина Мизулина обратила внимание, что артисты после того, как вечеринка спровоцировала общественный резонанс, записали видеоролики, в которых разъяснили свое участие в мероприятии Ивлеевой, однако большинство из них не принесли извинений участникам спецоперации.
«Появились видео с извинениями участников вечеринки. Но в них, как и многие, я не увидела главного: извинений участникам СВО и их родным, желания помочь фронту. Нашим героям, которые в невероятно сложных условиях рискуют своей жизнью и сохраняют Россию. Не было ни посещения госпиталей, ни концертов для бойцов, ни сбора гуманитарной помощи», — уточнила глава Лиги безопасного интернета.
По мнению Мизулиной, бойкот артистам и блогерам — самое верное решение, поскольку они по-прежнему демонстрируют оторванность от ситуации в стране и мире.
«Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот случилось. 2023-й, спасибо тебе за это», — заключила она.
Какими последствиями вечеринка обернулась для Ивлеевой
Анастасию Ивлееву призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря ФНС начала выездную проверку блогера и «она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».
29 декабря Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». С блогера взыскали штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ивлеева лишилась рекламных контрактов с Тинькофф Банком, вдобавок информацию о ней убрали с сайта МТС. Ранее она была амбассадором бренда.
Руководство столичного клуба «Мутабор» планирует подать иск к блогеру на 70 млн рублей из-за «голой» вечеринки. По информации Mash, руководители заведения считают, что Ивлеева своим мероприятием испортила репутацию клуба.
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