Решение принято. Покажут ли участников вечеринки Ивлеевой в Новый год? Мизулина: ТВ-каналы вырезали участников вечеринки Ивлеевой из новогодних эфиров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров

Федеральные каналы вырезали из эфиров новогодних программ участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Что об этом известно?

Покажут ли Киркорова и Лолиту в Новый год на ТВ

Глава Лиги безопасного интернета в своем Telegram-канале сообщила, что в результате общественного возмущения по поводу «голой» вечеринки федеральные каналы приняли решение исключить из новогодних эфиров всех, кто участвовал в этом мероприятии.

«На это были стянуты колоссальные силы — редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно», — отметила Мизулина.

По данным KP.RU, холдинг ВГТРК и Первый канал приняли решение убрать из эфиров певцов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. Телеканал НТВ смог сильно урезать показ участвующих в вечеринке Ивлеевой знаменитостей на своих шоу, но полностью убрать их из телеэфира не представляется возможным — они являются главными ведущими программ. Известно, что на скандальном мероприятии присутствовал певец Дима Билан, который будет сидеть в судейском кресле новогоднего шоу «Маска».

Почему не простили артистов

Екатерина Мизулина обратила внимание, что артисты после того, как вечеринка спровоцировала общественный резонанс, записали видеоролики, в которых разъяснили свое участие в мероприятии Ивлеевой, однако большинство из них не принесли извинений участникам спецоперации.

«Появились видео с извинениями участников вечеринки. Но в них, как и многие, я не увидела главного: извинений участникам СВО и их родным, желания помочь фронту. Нашим героям, которые в невероятно сложных условиях рискуют своей жизнью и сохраняют Россию. Не было ни посещения госпиталей, ни концертов для бойцов, ни сбора гуманитарной помощи», — уточнила глава Лиги безопасного интернета.

По мнению Мизулиной, бойкот артистам и блогерам — самое верное решение, поскольку они по-прежнему демонстрируют оторванность от ситуации в стране и мире.

«Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот случилось. 2023-й, спасибо тебе за это», — заключила она.

Какими последствиями вечеринка обернулась для Ивлеевой

Анастасию Ивлееву призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря ФНС начала выездную проверку блогера и «она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».

29 декабря Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». С блогера взыскали штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ивлеева лишилась рекламных контрактов с Тинькофф Банком, вдобавок информацию о ней убрали с сайта МТС. Ранее она была амбассадором бренда.

Руководство столичного клуба «Мутабор» планирует подать иск к блогеру на 70 млн рублей из-за «голой» вечеринки. По информации Mash, руководители заведения считают, что Ивлеева своим мероприятием испортила репутацию клуба.

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