Реперы из Onyx назвали лучших коллег из России Лучшим репером России музыканты из Onyx назвали Рем Дигга

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Группа Onyx

Музыканты из американской хардкор-хип-хоп группы Onyx на совместном мероприятии «HiFi-стриминг Звук» и радиостанция STUDIO 21 «ТруБит» рассказали корреспонденту NEWS.ru, кого они считают лучшими реперами России. Они также напомнили, что первый раз приехали в страну 20 лет назад, и довольно хорошо знают российскую реп-тусовку.

Лучшие — это Рем Дигга (Роман Воронин), Ноггано (Василий Вакуленко) и Гуф (Алексей Долматов), — заявили исполнители.

Прокуратура Москвы в конце июня потребовала возбудить уголовное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за уклонения от обязанностей иностранного агента. Столичная прокуратура сообщила, что в публикациях артиста в соцсетях неоднократно отсутствовало указание на статус иноагента.

В России необходимо возродить худсоветы для контроля за творчеством звезд, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что сделать это нужно по примеру СССР, когда репертуар артистов утверждали не только чиновники от Министерства культуры, но также композиторы и поэты. Эксперт отметил, что также стоит курировать наряды артистов. При этом, по его мнению, дресс-код вводить не стоит.