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Рэперу Моргенштерну поставили капельницу с «мочой»

16:46, 04 ноября 2020
Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Рэпер Алишер Моргенштерн опубликовал в социальной сети видео, на котором видно, как ему через капельницу вводят препарат жёлтого цвета.

Сам артист заявил, что «заливает себе в вену мочу». Музыкант находился в бодром расположении духа и лежал в обнимку с девушкой. Заметно, что капельницу Моргенштерну ставят не в больнице, а дома. Мужчина не уточнил, зачем ему это потребовалось.

Как писал NEWS.ru, рэперы Моргенштерн и Элджей, уже выпускавшие в 2020 году совместную песню «Кадиллак», снова записали трек. Коллаборация получила название Lollipop. По словам слушателей, мелодия в треке очень похожа на мотив из композиции «Песенка» группы «Руки вверх».

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