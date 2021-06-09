Рэпера T-Killah увезли на скорой в тяжёлом состоянии

Российского рэпера Александра Тарасова (T-Killah) увезли на скорой из апартаментов в «Москва-Сити» с двусторонней пневмонией, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря знаменитости Алису Мамонтову. По её словам, состояние 32-летнего музыканта тяжёлое.
Возможно, что у звезды COVID-19. Заразиться он мог во время одного из публичных мероприятий. Несколько дней назад артист посетил премию МУЗ-ТВ.
Он (Александр Тарасов. — NEWS.ru) госпитализирован сегодня с двусторонней пневмонией в тяжёлом состоянии. Подозрение на коронавирус, — отметила Мамонтова.
На счету T-Killah четыре студийных альбома.
Накануне звезду киноленты «Аритмия», 73-летнюю актрису театра и кино Альбину Тиханову, экстренно госпитализировали с тяжёлыми травмами — переломами рук и ноги, рассказал её друг Павел Алимов на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам мужчины, несчастный случай произошёл 30 мая, когда женщина вышла за покупками, но оступилась, неудачно упала и получила повреждения правой ноги и обеих рук.