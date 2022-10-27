Рэпера Канье Уэста обвинили в восхищении Гитлером CNN: рэпер Канье Уэст восхищался Гитлером и хотел назвать альбом в его честь

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Канье Уэст

По данным телеканала CNN, американский рэпер Канье Уэст восхищался лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и даже хотел назвать в его честь музыкальный альбом. Об этом СМИ рассказали несколько человек, которые якобы были ранее близки с музыкантом. Сообщается, что свою позицию Уэст высказывал как в частных беседах, так и в интервью.

Так, по словам неназванного бизнес-менеджера, работавшего с рэпером, тот создал враждебную рабочую атмосферу, в том числе в связи со своей одержимостью Гитлером. По словам менеджера, Канье восхищался умением Адольфа «аккумулировать столько власти» и тем, как в нацистской Германии использовали свою пропаганду.

Еще несколько источников сообщили, что Уэст намеревался назвать свой альбом 2018 года «Гитлер», однако затем передумал и назвал его Ye — именем, которое взял себе сам Уэст.

Кроме того, экс-сотрудник портала TMZ признался, что в одном из интервью рэпер рассказал о любви к Гитлеру и нацистам, однако из опубликованного текста эти реплики были изъяты.

Никаких документальных данных, доказывающих истинность приведенных сведений, телеканал не опубликовал.

Информация об увлечении Уэстом нацистскими идеями появилась на фоне нарастающей критики в адрес музыканта за заявления, которые сочли антисемитскими. В результате многие сотрудничавшие с рэпером бренды поспешили разорвать с ним контракты. По словам самого Уэста, в этой связи он потерял $2 млрд за один день.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст избил на улице фаната, который попросил у него автограф, а потом начал фотографировать. Музыканту это не понравилось, он сначала толкнул мужчину, а потом ударил.