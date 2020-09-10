Рэпер T-killah потерял сознание на дне рождения жены

Рэперу Александру Тарасову, известному под сценическим псевдонимом T-killah, стало плохо на праздновании дня рождения жены. Пара и приглашённые гости отмечали 31-ю годовщину блогера, известной как Мария Kakdela.
На торжество были приглашены друзья и знакомые пары. Муж торжественно вынес торт со свечками, которые у Марии не получилось задуть сразу.
Пара веселилась, пока внезапно рэпер вдруг не упал на пол без сознания,
Фанаты обеспокоились здоровьем кумира, особенно с учётом того, что в социальных сетях пара ни словом не обмолвилась о произошедшем на вечеринке. Впрочем, нашлись скептики, которые усмотрели в происшествии пиар-ход.
Ранее, как писал NEWS.ru, рэпер Алишер Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида. Это привело публику в восторг.
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