Рэпер T-killah потерял сознание на дне рождения жены

https://static.news.ru/photo/3c458a10-f372-11ea-b6ee-fa163e074e61_660.jpg Александр Тарасов с женой Фото: t_killah/instagram.com

Рэперу Александру Тарасову, известному под сценическим псевдонимом T-killah, стало плохо на праздновании дня рождения жены. Пара и приглашённые гости отмечали 31-ю годовщину блогера, известной как Мария Kakdela.

На торжество были приглашены друзья и знакомые пары. Муж торжественно вынес торт со свечками, которые у Марии не получилось задуть сразу.

Пара веселилась, пока внезапно рэпер вдруг не упал на пол без сознания, пишет Life.ru. Гостей попросили выйти из зала, однако некоторые заметили, что у рэпера изо рта пошла пена. Ему сразу же вызвали скорую помощь. Та прибыла быстро, однако от госпитализации Александр отказался.

Фанаты обеспокоились здоровьем кумира, особенно с учётом того, что в социальных сетях пара ни словом не обмолвилась о произошедшем на вечеринке. Впрочем, нашлись скептики, которые усмотрели в происшествии пиар-ход.

Ранее, как писал NEWS.ru, рэпер Алишер Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида. Это привело публику в восторг.