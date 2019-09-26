https://static.news.ru/photo/5e1e107a-e064-11e9-aab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: assol13/instagram

Рэпер Александр Степанов, больше известный как ST, впервые станет папой. Трогательный снимок, свидетельствующий о скором пополнении в семье, разместила супруга артиста, ведущая Ассоль.

Она не нашла слов для подписи к фото и просто подкрепила его сердечками. Поклонники пары начали поздравлять будущих родителей. Они пожелали Ассоль лёгкой беременности и выразили уверенность, что она станет прекрасной мамой.

Ранее News.ru писал, что футболист Дмитрий Тарасов опубликовал семейное фото, на котором видно, что его супруга, модель Анастасия Костенко, беременна вторым ребёнком. Их первой совместной дочери Милане недавно исполнился год. Кроме того, футболист воспитывает дочь от своего первого брака с Оксаной Пономаренко.