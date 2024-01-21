Рэпер ST и его супруга опубликовали фото с новорожденной дочерью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) с супругой Ассоль

Рэпер ST и его супруга Ассоль Васильева стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь. Видео и фото с новорожденной девочкой опубликовала мать в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Добро пожаловать в семью и этот прекрасный мир. Наконец-то это свершилось. Принимаю поздравления и начинаю заниматься приятными мамскими хлопотами: первым делом заказала вещи для малышки, — рассказала молодая мама.

Ассоль поделилась, что роды проходили путем кесарева сечения. Сама девушка не хотела такого хирургического вмешательства, но в итоге приняла ситуацию.

42-я неделя и есть некоторые показатели к кесареву сечению. А я хочу родить естественным путем или хотя бы, чтобы ребенок «постучался». Но у меня даже тренировочных схваток не было и нет. Понимаю, что надо просто выдохнуть, ничего не делать и настроиться морально и физически, — рассказала Ассоль.

Ранее ST говорил, что секрет счастливой семейной жизни заключается в том, что мужчина не должен перекладывать все обязанности по дому на женщину. По его словам, в этом плане жизнь с девушкой не отличается от жизни в одиночку, так как за мужчиной сохраняется обязанность стирать, готовить и убирать в квартире.