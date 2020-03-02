https://static.news.ru/photo/cfba7bb2-5c7c-11ea-84fc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Пархоменко Фото: seryogamusic/instagram.com

Бывшая жена известного музыканта Сергея Пархоменко заявила, что у неё похитили сыновей. Сделал это известный рэпер.

Дети отдыхали два месяца у рэпера Серёги в Харькове, после чего он привёз их в украинскую столицу к матери. Однако исполнитель заявил, что хочет воспитывать мальчиков один. Бывшая возлюбленная отказалась передавать сыновей ему под опеку.

Но на следующий день дети не вернулись с тренировки домой. Он их просто украл с улицы и увёз! Мы долго ругались. Он давил на меня, говорил, что заберёт детей на год для укрепления физического и морального духа, — призналась женщина.

Сейчас Пархоменко поменял место жительства и отключил все телефоны. Никто не может с ним связаться.

По словам Полины, Марк и Платон боятся отца, так как он применяет к ним физическую силу. Музыкант даже может поставить детей на гречку, передаёт StarHit.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.