Рэпер Scally Milano задолжал налоговой 110 тысяч рублей SHOT: ФНС внесла рэпера Scally Milano в список должников

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Scally Milano

Российский рэпер Даниил Дмитриев, известный как Scally Milano, задолжал налоговой 110 тысяч рублей, пишет SHOT. Telegram-канал отмечает, что проблемы с деньгами могли начаться из-за отмены концертов.

По данным SHOT, срок оплаты этой суммы истек три недели назад. Федеральная налоговая служба включила музыканта в список должников.

Ранее Невский районный суд Петербурга привлек исполнителя к административной ответственности за пропаганду наркотиков в треках. Исполнителю назначили наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей.

На музыкальных площадках Дмитриев разместил две композиции, согласно проведенной экспертизе, оба трека содержат призыв к употреблению запрещенных средств и психотропных препаратов, а также формируют у слушателя положительное отношение к наркотикам. Scally Milano признал факт правонарушения, раскаялся и удалил песни со всех площадок.

Ранее в отношении российского рэпера Big Baby Tape составили протокол о пропаганде наркотиков в интернете. Материалы административного дела поступили в Никулинский районный суд Москвы. Рэпер прокомментировал информацию об этом двумя смеющимися и одним плачущим смайлами в своем Telegram-канале, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.