Рэпер Птаха рассказал о конфликте с оператором на съемках «Брата 3» Рэпер Птаха назвал провокатором оператора со съемок «Брата 3»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер Давид Нуриев (Птаха)

Рэпер Давид Нуриев (Птаха) признался, что на съемках фильма «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева у него был конфликт с оператором. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 17 ноября.

Этого оператора не любил никто. Ни участники, ни вся съемочная группа, никто. Я ему пять раз сказал: «Не снимай меня». Он мог отвернуться, снимать что-то другое, но он провокатор. Ему повезло, что он очень быстро бегает, — сказал Птаха.

Ранее сегодня, 17 ноября, шоумен Стас Барецкий заявил, что Фильм «Брат 3» режиссера Владимира Переверзева без Сергея Бодрова и с Птахой — полная ерунда. Он добавил, что посмотрит фильм только, чтобы посмеяться.

Барецкий заявлял о том, что будет снимать продолжение культового фильма «Брат» Алексея Балабанова в 2019 году, премьера планировалась на 2020 год, но фильм Барецкого так и не вышел. Шоумен добавил, что он не раздумал снимать фильм «Брат 3» по своему сценарию и со своими актерами.

В марте Птаха рассказал, что «история фильма происходит в Тамбове, примерно в то же время, что и в „Брате-1“ и „Брате-2“, примерно в конце 90-х — начале 2000-х», съемки также проходили в Тамбове. По словам рэпера, «фильм хороший и удивит людей».